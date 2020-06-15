В Омске пройдет авиашоу в честь Дня Победы

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:41:44+03:00

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Из-за пандемии коронавируса в этом году впервые пришлось перенести празднование 9 Мая. Празднование Дня Победы перенесли на 24 июня. Кроме парада и салюта запланировано и красочное авиашоу.

- Предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ и в других городах Российской Федерации, а именно: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, Новосибирске, Омске, Севастополе, Самаре, Туле. Вводимые ограничения в указанных городах не повлияют на работу аэропортов, - подтвердили информацию в пресс-службе Росавиации.

В прошлые несколько лет авиашоу с участием знаменитых «Стрижей» проходило в небе над Иртышской набережной. В этом году программа будет скромнее – омичам покажут местную авиационную технику. Где именно пройдет шоу, пока уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU