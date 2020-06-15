В Омске до сих пор подключили к газу не все дома на Левом Берегу

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:11:48+03:00

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На Левом Берегу Омска до сих целый микрорайон находится без газа. Там после попадания молнии в газопровод 12 июня начался пожар. Жители тысячи домов остались без газа. Все выходные ОмскГоргаз подключал многоэтажки. Обещали закончить работу до вечера 14 июня, однако не успели. До сих пор тысячи омичей остаются без газа.

- Сотрудники АО « Омскгоргаз» сделали всё возможное, чтобы голубое топливо поскорее пришло в дома наших абонентов. С наступлением темного времени суток работа по повторному пуску газа была приостановлена. Оставшиеся дома в микрорайоне Рябиновка и в индивидуальных строениях будут подключены к системе газоснабжения 15 июня, - уточнили в пресс-службе ОмскГоргаза.

По вопросам подключения домов можно звонить по телефону Контакт-Центра компании: 70-04-04.

ИСТОЧНИК KP.RU