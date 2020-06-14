2020-06-14T08:18:06+03:00
Общество

Последствия аварии с газопроводом: На Левом Берегу Омска подключили уже 18 домов

Под отключение из-за удара молнии попали более 1 000 домов
Станислав МУХИН
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После удара молнии вспыхнул сильнейший пожар.После удара молнии вспыхнул сильнейший пожар.Фото: ВКонтакте
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Началось подключение жилых домов на Левом Берегу после попадания в газопровод молнии. Начался пожар. Из-за аварии без газа остались жители более 1 000 многоэтажек. Сейчас их начали подключать. По состоянию на 10:00 14 июня, газ дали уже в 18 домов.

Газ, по состоянию на утро 14 июня дали в следующие дома: проезд Лесной, 3, ул. Волгоградская, 2, ул. Волгоградская, 2/ Б, ул. Волгоградская, 24, ул. Волгоградская, 24/ А, ул. Волгоградская, 24/ Б, ул. Волгоградская, 24/ В, ул. Волгоградская, 26/ А, ул. Волгоградская, 26/ Б, ул. Волгоградская, 30, ул. Волгоградская, 30/ Б, ул. Волгоградская, 30/ В, ул. Волгоградская, 4/ Б, ул. Звездная, 2/ Г, ул. Звездная, 4, ул. Новороссийская, 1, ул. Новороссийская, 3, ул. Новороссийская, 3/ А.

В работе по подключению участвуют 200 человек, по данным мэрии. Подключить все дома планируют до 20:00 14 июня. Ранее власти сообщали, что газ появится в многоэтажках Левого Берега не раньше 15 июня.

Пожар на газопроводе в Омске после удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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