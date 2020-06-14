2020-06-13T18:44:35+03:00
Общество

Названа новая дата включения газа на Левом Берегу Омска после аварии с молнией

Без газа остались жители 1000 домов в Омске
Станислав МУХИН
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Без газа сидят жители тысячи домов.Без газа сидят жители тысячи домов.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Серьезный пожар на магистральном газопроводе случился днем 12 июня. Перед возгоранием в него попала молния. Из-за аварии пришлось отключить подачу газа жителям Кировского округа. Ранее власти обещали восстановить газоснабжение не раньше вечера понедельника - 15 июня.

Однако, как выяснилось, сейчас омичам обещают сделать это раньше. Теперь подключение газа запланировано на 14 июня. Возобновить газоснабжение планируется с промежутке с 8:00 до 20:00 14 июня. Правда, сначала газ подадут юридическим лицам. По информации ОмскГоргаза, все работы ведется с опережением графика. Сейчас без газа сидят жители порядка 1 000 домов.

- Работы ведутся с опережением графика. Завершена опрессовка газопровода. Ведется продувка трассы газопровода и наполнение ее природным газом. По завершении указанных работ начнутся работы по повторному пуску природного газа юридическим лицам с непрерывным циклом работ, - сообщает пресс-служба ОАО "ОмскГоргаза".

Пожар на газопроводе в Омске после удара молнии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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