«Мужчина лет 40, смотрю: уже все»: Боец Шлеменко вытащил из Иртыша утопленника

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:08:11+03:00

Спортсмен купался с сыном на Иртыше, когда заметил тело. Фото: ВКонтакте

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В неприятную ситуацию попал омский боец Александр Шлеменко. В районе Усть-Заостровки он отдыхал на берегу Иртыша вместе с сыном. Как вдруг спортсмен заметил в воде бездыханное тело.

- Метров в 15 от берега. Сплавал, достал. Смотрю: мужчина - лет 40-45. Вижу уже все, помощь ему оказывать смысла не было. В воде он провел не меньше суток, судя по тому, как выглядел. Я вызвал полицию, - рассказал о неприятном происшествии Александр Шлеменко.

По данным омской полиции, только за последние двое суток жары в Омской области утонули 5 человек. А боец обратился к жителям:

- Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы! - сказал Шлеменко.

alexandershlemenko Боец Шлеменко достал из Иртыша тело утопленника

ИСТОЧНИК KP.RU