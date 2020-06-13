2020-06-13T16:08:11+03:00
Происшествия

«Мужчина лет 40, смотрю: уже все»: Боец Шлеменко вытащил из Иртыша утопленника

Спортсмен купался вместе с сыном
Станислав МУХИН
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Спортсмен купался с сыном на Иртыше, когда заметил тело.Спортсмен купался с сыном на Иртыше, когда заметил тело.Фото: ВКонтакте
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В неприятную ситуацию попал омский боец Александр Шлеменко. В районе Усть-Заостровки он отдыхал на берегу Иртыша вместе с сыном. Как вдруг спортсмен заметил в воде бездыханное тело.

- Метров в 15 от берега. Сплавал, достал. Смотрю: мужчина - лет 40-45. Вижу уже все, помощь ему оказывать смысла не было. В воде он провел не меньше суток, судя по тому, как выглядел. Я вызвал полицию, - рассказал о неприятном происшествии Александр Шлеменко.

По данным омской полиции, только за последние двое суток жары в Омской области утонули 5 человек. А боец обратился к жителям:

- Будьте осторожны на воде! Трезво оценивайте свои силы! - сказал Шлеменко.

alexandershlemenkoalexandershlemenko
Боец Шлеменко достал из Иртыша тело утопленника
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ИСТОЧНИК KP.RU

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