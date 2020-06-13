В Омской области за сутки коронавирусом заразились 85 человек
Опубликованы свежие данные о числе заразившихся коронавирусом в Омской области. Количество выявленных случаев уже давно перевалило за 2 000. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 85 омичей. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Всего подтверждено с начала эпидемии уже 2 148 случаев. За сутки выписали 25 человек.
- Количество летальных исходов осталось на прежнем уровне – 23 случая.
География распространения на сегодня выглядит так: Омск – 70 новых пациентов, Тарский район – 4, Омский – 3, Азовский – 2, Большереченский, Черлакский, Горьковский, Тюкалинский, Марьяновский, Калачинский – по 1 новому пациенту, - рассказали в омском минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU