2020-06-13T10:45:42+03:00
Общество

В Омской области за сутки коронавирусом заразились 85 человек

Число жертв от COVID-19 остается на прежнем уровне
Станислав МУХИН
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Пока в больницах все еще остаются тяжелые больные.Пока в больницах все еще остаются тяжелые больные.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Опубликованы свежие данные о числе заразившихся коронавирусом в Омской области. Количество выявленных случаев уже давно перевалило за 2 000. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 85 омичей. Об этом рассказали в региональном оперштабе. Всего подтверждено с начала эпидемии уже 2 148 случаев. За сутки выписали 25 человек.

- Количество летальных исходов осталось на прежнем уровне – 23 случая.

География распространения на сегодня выглядит так: Омск – 70 новых пациентов, Тарский район – 4, Омский – 3, Азовский – 2, Большереченский, Черлакский, Горьковский, Тюкалинский, Марьяновский, Калачинский – по 1 новому пациенту, - рассказали в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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