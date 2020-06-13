Студенту из Омска грозит 7 лет тюрьмы

13 Июнь 2020 2020-06-13T07:12:16+03:00

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18-летний студент одного из омских колледжей дорого может ответить за свои слова. Один комментарий в соцсетях обернулся для него уголовным делом. А все из-за того, что он одобрил действия террориста из Новой Зеландии, где погибли 49 человек. Об этом он 15 марта написал в Интернете. На парня завели уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет».

- В комментарии он дал положительную оценку действиям террориста, т.е. оправдал действия, связанные с насилием по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к определенной религии. В ходе следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся, - рассказали в пресс-службе омского следкома.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье - до 7 лет. Но студент может отделаться и штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU