Стало известно, когда в Омске резко похолодает на 20 градусов

13 Июнь 2020 2020-06-13T06:57:53+03:00

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В ближайшее время в Омске сильно испортиться погода. На смену зною и солнцу придут похолодание и дожди с ветром. Тридцатиградусная жара отступит уже с воскресенья 14 июня. Днем синоптики обещают всего лишь +15 градусов. При этом омичей ждет пасмурная погода с дождями и даже грозами. При этом в ночь с субботы на воскресенье метеорологи прогнозируют всего лишь +9.

В начале недели немножко потеплеет. Днем будет +19...+21, обещают постоянные дожди. Однако к концу недели значительно похолодает снова. С четверга 18 июня температура днем начнет падать. Будет всего лишь +15...+16, ночами и вовсе начнем подмораживать на почве. Температура воздуха будет всего +9.

ИСТОЧНИК KP.RU