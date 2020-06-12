Омичей приглашают пройти тест на знание истории России и своего края
На каждое задание можно будет потратить не более 40 секунд, чтобы участники не смогли посмотреть ответ в интернете
Фото: правительство Омской области
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Специально для омских эрудитов, интересующихся историей России и своего края, облправительство совместно с Министерством спорта придумали онлайн-тест, пройти который можно до конца года.
Участникам придется справиться с серией заданий по истории, географии, культуре, праву. На каждое дается не более 40 секунд, чтобы экаменуемые не успели посмотреть ответ в интернете. Угадать не получится – в тесте есть как вопросы с вариантами, так и открытые.
Тем, кто правильно ответит хотя бы на половину из них, вручат сертификат от правительства Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU