Омичей приглашают пройти тест на знание истории России и своего края

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:39:34+03:00

На каждое задание можно будет потратить не более 40 секунд, чтобы участники не смогли посмотреть ответ в интернете

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Специально для омских эрудитов, интересующихся историей России и своего края, облправительство совместно с Министерством спорта придумали онлайн-тест, пройти который можно до конца года.

Участникам придется справиться с серией заданий по истории, географии, культуре, праву. На каждое дается не более 40 секунд, чтобы экаменуемые не успели посмотреть ответ в интернете. Угадать не получится – в тесте есть как вопросы с вариантами, так и открытые.

Тем, кто правильно ответит хотя бы на половину из них, вручат сертификат от правительства Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU