В Омской области в котловане утонул отец с 9-летней дочерью

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:01:58+03:00

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Трагедия разыгралась на одном из водоемов Омской области. В деревне Александровка Азовского района семейная пара отдыхала на берегу у котлована. Рядом бегали трое их ребятишек. Однако во время купания дети неожиданно начали тонуть. Они кричали и звали на помощь.

Увидевший это 38-летний мужчина бросился в воду спасать своих детей. Двоим он смог помочь. Однако позже начал тонуть и сам.

- В результате происшествия утонул сам мужчина, а также его 9-летняя дочь. Проверку по факту гибели сельчан проводит СУ СК России по Омской области, - рассказали в пресс-службе омской полиции подробности трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU