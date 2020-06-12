«Лена - нормальный ребенок!»: Отец омички, досмерти изнасиловавшей соседа, не верит в ее виновность
Появились подробности дикой истории из Саргатского района Омской области. Там 22-летняя дочь местного фермера убила двоих мужчин. Одного из них она при этом изнасиловала. Орудием убийства стал черенок от лопаты. Следователи выяснили, что у Елены Поленовой есть странности: она давно рисовала пугающие рисунки - женщин с отрубленными головами. Это было ее хобби.
Тем не менее, отец девушки полностью полностью на ее стороне. Он считает, что Елена нормальный ребенок. Об этом он заявил следователям. В ее виновность фермер не верит. Он нанял для дочери хорошего адвоката. Сейчас мужчина распродает свое имущество. А Елена находится в суде. Свое дело она попросила рассмотреть суд присяжных.
ИСТОЧНИК KP.RU