2020-06-12T09:08:26+03:00
Общество

Омский Дом дружбы проводит парад национальностей

Акцию приурочили к Дню России
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Третий год подряд на День России Дом дружбы проводит уже полюбившуюся омичам акцию – парад национальностей.

Два года торжественные мероприятия проходили на Любинском проспекте. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и в этот раз 12 июня по большей части будет отмечаться онлайн. Однако параду национальностей, проходящему в соцсетях, это только добавило колорита.

Как рассказала директор Омского дома дружбы Наталья Степанова, для участия в параде поступило более 400 фотографий – из Омска, муниципальных районов, российских городов и зарубежных стран. Все они сведены в один видеоролик, который сегодня будет транслироваться в социальных сетях в 11.00.

В 13.00 в социальных сетях Дома дружбы начнется большой концерт, в котором принимают участие национальные и творческие коллективы Омской области.

Форум «Россия – это мы» Омского дома дружбы стартовал 28 мая. У омичей была возможность принять участие в 19 проектах. Наталья Степанова сообщила, что форум, который задумывался как омский, стал международным - большое количество фото и видеоматериалов поступило из зарубежных стран. После того, как все праздничные мероприятия завершатся, Дом дружбы на основе всех присланных материалов планирует запустить проект при поддержке Фонда президентских грантов. К работе над проектом будут привлекаться ученые-этнографы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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