2020-06-12T08:57:47+03:00
Общество

Омичи присоединились к праздничному флешмобу «Флаги России»

Триколором сегодня украсили не только памятники, но и окна жилых домов
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Празднование Дня России в этом году в Омской области получилось особенно радостным – накануне сняли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Местные жители уже могут свободно гулять по улицам – правда, с соблюдением необходимых санитарных мер.

Праздничное настроение создают и улицы, украшенные флагами нашей страны. Это горожане присоединились к акции «Окна России».

– Жители Ленинского округа с удовольствием поддержали всероссийский флешмоб, – рассказал глава администрации Ленинского округа Дмитрий Зярко. – Триколоры украсили окна многоквартирных жилых домов и частного сектора. К акции присоединились не только жители центральной части округа – проспекта Маркса, улиц Труда и Серова, но и Московки, 14-го Военного городка, микрорайона «Входного» и поселка «Дальнего». Всего во флешмобе «Флаги России» примут участие порядка 50 жилых домов округа.

Добавим, что флешмоб, организованный в честь Дня России, сегодня проходит по всей стране: российский триколор поднимают на кораблях, стоящих в морских и речных бухтах, размещают на промышленных предприятиях, памятниках и объектах культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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