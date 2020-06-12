В Омске объявлено штормовое предупреждение

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:16:46+03:00

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Несмотря на то, что в Омске, наконец, сняли ограничительные меры из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции, погулять еще не получится. Трехдневные выходные, выпавшие на конец этой недели, начнутся с разгул стихии. По крайней мере, этим грозят синоптики.

Днем 12 июня по Омской области прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозой, возможен град, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 17-22 м/с, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Возможно возникновение ЧС, обусловленных возникновением техногенных и лесных пожаров, авариями на энергетических системах жизнеобеспечения и повреждением линий связи и электропередач. Также не исключено нарушение транспортного движения.

Жителям города рекомендуют не покидать свои дома без крайней необходимости, не находиться близ слабо закрепленных конструкций и ветхих зданий. При возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций сообщать об этом. Телефоны: 101, 25-83-26, 44-91-00, 78-78-78

ИСТОЧНИК KP.RU