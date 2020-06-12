2020-06-12T08:42:50+03:00
Происшествия

Омичке выплатят 400 тысяч за смерть отца, разбившегося на стройке

Женщина добилась компенсации только с помощью судебных приставов
Анна МИКУЛА
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Омичка уже получила компенсацию.Омичка уже получила компенсацию.Фото: "КП" Архив
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Трагедия на производстве случилась с одним из сотрудников компании СК «Сибстрой». За-за плохой организации работ мужчина упал с высоты и разбился насмерть.

Дочь погибшего обратилась в суд с иском к «Сибстрою». Омичка потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть близкого родственника.

– Суд с учетом доказанности вины работодателя удовлетворил иск частично и возложил на ООО СК «Сибстрой» обязанность выплатить в пользу омички, лишившейся вследствие несчастного случая близкого человека, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также единовременную компенсацию в размере 250 тысяч рублей, полагающуюся на основании отраслевого соглашения членам семьи погибшего, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

Из-за того, что ответчик сначала проигнорировал это решение, в дело пришлось вмешаться службе судебных приставов. После этого сумма долга была выплачена потерпевшей полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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