Омичке выплатят 400 тысяч за смерть отца, разбившегося на стройке
Трагедия на производстве случилась с одним из сотрудников компании СК «Сибстрой». За-за плохой организации работ мужчина упал с высоты и разбился насмерть.
Дочь погибшего обратилась в суд с иском к «Сибстрою». Омичка потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда за смерть близкого родственника.
– Суд с учетом доказанности вины работодателя удовлетворил иск частично и возложил на ООО СК «Сибстрой» обязанность выплатить в пользу омички, лишившейся вследствие несчастного случая близкого человека, компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей, а также единовременную компенсацию в размере 250 тысяч рублей, полагающуюся на основании отраслевого соглашения членам семьи погибшего, – сообщает пресс-служба областного УФССП.
Из-за того, что ответчик сначала проигнорировал это решение, в дело пришлось вмешаться службе судебных приставов. После этого сумма долга была выплачена потерпевшей полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU