2020-06-12T07:19:14+03:00
Происшествия

Момент ДТП с мотоциклистом в центре Омска попал на видео

Байкер серьезно пострадал [видео]
Станислав МУХИН
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Серьезная авария произошла в центре Омска. На улице 10 Лет Октября столкнулись "Тойота" и мотоцикл. Видео ДТП появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что иномарка пытается пересечь оживленную дорогу и выезжает с прилегающей территории. Первые два ряда машин пропускают водителя, однако в крайнем левом ряду ехал байкер. "Тойота" не замечает его из-за других машин и выезжает на дорогу. В этот момент происходит столкновению. Мотоциклист ударяется о бок иномарки и падает на асфальт.

Вина водителя иномарки очевидна. Мотоциклист в ДТП получил серьезные травмы. Он был доставлен в больницу. В комментариях к видео местные жители утверждают, что аварии именно в этом месте происходят давно. И утверждают, что тут просто необходим светофор.

Момент аварии с мотоциклом в Омске на 10 Лет Октября.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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