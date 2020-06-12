2020-06-12T09:19:42+03:00
Общество

Омичи снова жалуются на едкие выбросы

Жители Нефтяников говорят: ночью над домами нависла непонятная дымка
Станислав МУХИН
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Над городом нависла дымка.Над городом нависла дымка.Фото: ВКонтакте
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Жители Омска снова жалуются на неприятный запах в городе и вредные выбросы. По словам горожан, из-за этого даже над Нефтяниками ночью нависла дымка. Фото появилось в социальных сетях.

- Нефтяники, дышать нечем, стоит густой дым! - написал омич.

Наличие выбросов и неприятного запаха подтвердили в комментариях и другие жители. Правда, некоторые заявляют, что выбросы не только в Нефтяниках.

- Уже по всему городу! Сейчас езжу по городу и не понимаю, чем это нас травят опять, - написал один из жителей.

В качестве возможного источника запаха сразу несколько горожан назвали горящую свалку в Дружино. В минприроды уже прокомментировали ситуацию:

- До 11:00 11 июня по северо-западной промплощадке действовал режим неблагоприятных метеоусловий. На посту наблюдения по ул. 4-я Поселковая 12 июня зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам РМ 2,5 в 2:40 (2,47 ПДК) и по взвешенным частицам РМ10 (1,34 ПДК). На сегодняшний день передвижная эколаборатория работает в усиленном режиме, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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