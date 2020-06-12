Омичка с братом зверски убили соседку, которая им просто не нравилась

12 Июнь 2020 2020-06-12T05:52:07+03:00

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Необъяснимо жестокое убийство произошло в центре Омска. Двух соседок, живущих в доме на улице Масленникова, никак не брал мир. Женщины 34 и 35 лет постоянно конфликтовали.

Очередная склока между ними произошла и в день убийства. Они начали скандалить в 6 утра. Младшая из них пожаловалась 35-летнему брату. Родственники пришли к соседке и устроили настоящую бойню. Судя по тому, что труп их жертвы прохожие нашли на улице возле дома, женщина пыталась спастись бегством. Но ее догнали и убили.

– Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей», – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU