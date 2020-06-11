2020-06-11T20:13:27+03:00
Происшествия

Омичка, изнасиловавшая и убившая мужчину, пыталась инсценировать, что он погиб в ДТП

Также она отрицает вину и во втором убийстве
Анна МИКУЛА
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Обвиняемую в двух тяжких преступлениях на время суда поместили в СИЗО.Обвиняемую в двух тяжких преступлениях на время суда поместили в СИЗО.
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Напомним, эта страшная история началась в августе прошлого года в деревне Михайловке Саргатского района.

22-летняя дочь местного фермера ради жестокой шутки изнасиловала шваброй одного из работников отца. Мужчина был настолько пьян, что не осознавал толком, что происходит. После этого Татьяна Поленова (имя и фамилия изменены) сфотографировала несчастного и разослала снимок своим друзьям. А потом зверски убила свою жертву.

Спустя месяц, почувствовав свою полную безнаказанность, до смерти забила еще одного работника фермы. После этого убийства все вскрылось. Юная сельчанка сначала полностью признала вину.

Но потом ее отец нанял дорогостоящего адвоката, и девушка отказалась от первоначальных показаний. Она даже выдвигала версию, что первую ее жертву сбила машина. Сразу после убийства Татьяна оттащила труп на обочину дороги.

Рассказывая на допросе про второго убитого, Поленова придумала историю про якобы имевшуюся у того хроническую болезнь почек, от которой он и скончался.

Но ряд экспертиз, проведенных региональным Следственным комитетом, опровергли обе этих версии как несостоятельные.

Поленову будут судить по двум тяжким статьям – «Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера». По каждой из них предусмотрено наказание до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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