В Омске отменили самоизоляцию

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:05:45+03:00

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В Омской области закончилось очередное заседание оперштаба. На нем обсуждались требования ужесточить режим самоизоляции. В начале июня власти отменили ряд ограничений: разрешили открыть магазины до 800 кв.метров, с 12 июня кафе с летними верандами и садики с 22 июня.

Однако Роспотребнадзор настаивал, что это преждевременно. Ведомство предлагало губернатора вновь вернуться к этим запретам. В итоге областное правительство вновь вернулось к обсуждению ситуации. Однако главному санитарному врачу не удалось убедить губернатора.

В итоге все эти послабления власти оставили. Более того, решено отменить режим самоизоляции, которая действовала до 14 июня. С 15 июня самоизоляция снята, в том числе и для омичей старше 65 лет.

Однако масляный режим будет сохранен. За его соблюдением будут теперь следить еще жёстче.

ИСТОЧНИК KP.RU