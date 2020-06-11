2020-06-11T19:05:45+03:00
Общество

В Омске отменили самоизоляцию

Но масочный режим сохранится
Станислав МУХИН
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Глава минздрава Ирина Солдатова неоднократно подчеркивала важность ношения масок.Глава минздрава Ирина Солдатова неоднократно подчеркивала важность ношения масок.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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В Омской области закончилось очередное заседание оперштаба. На нем обсуждались требования ужесточить режим самоизоляции. В начале июня власти отменили ряд ограничений: разрешили открыть магазины до 800 кв.метров, с 12 июня кафе с летними верандами и садики с 22 июня.

Однако Роспотребнадзор настаивал, что это преждевременно. Ведомство предлагало губернатора вновь вернуться к этим запретам. В итоге областное правительство вновь вернулось к обсуждению ситуации. Однако главному санитарному врачу не удалось убедить губернатора.

В итоге все эти послабления власти оставили. Более того, решено отменить режим самоизоляции, которая действовала до 14 июня. С 15 июня самоизоляция снята, в том числе и для омичей старше 65 лет.

Однако масляный режим будет сохранен. За его соблюдением будут теперь следить еще жёстче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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