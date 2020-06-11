«Деревня в центре города»: Омск хотят избавить от районов с частным сектором

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:35:56+03:00

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По техническим причинам общественные обсуждения, посвященные изменениям в Генплан Омска до 2040 года, пришлось разделить на две части. В четверг, 11 июня, в стенах горсовета на внеплановом пленарном заседании собрались депутаты, представители института территориального планирования «Град» и приглашенные.

Разработчики проекта схематично напомнили собравшимся основные пункты документа, после чего ответили на вопросы.

Пришедший на заседание депутат областного Заксобрания Игорь Попов спросил, как предлагается решать проблему обширного частного сектора в Омске.

– Улицы Северные, Луговая – деревня в центре города. Будут ли что-то с этим предпринимать? – поинтересовался парламентарий. – Планируется ли делать набережную по берегам Оми? И остался ли в Генплане мост, соединяющий улицы Куйбышева и Октябрьскую.

– Сейчас все территории частного сектора отведены под многоэтажную застройку – еще в Генплане от 1970 года, – пояснила представитель «Града» Наталья Старченкова. – Но жильцы стали заложниками ситуации: инвесторы не расселяют их дома, но люди также не могут в правовом поле реконструировать свое жилье. Мы учли наиболее перспективные в плане застройки участки с учетом тех объемов, которые сейчас реальны. Для жителей остальных участков, где мы не видим перспективы, появится возможность сохранить привычный уклад жизни. Мы пришли к выводу, что мост, соединяющий улицы Куйбышева и Октябрьскую строить нецелесообразно.

На Левом берегу Оми планируют сделать набережную. Кроме того, там возможен объект для занятия парусным спортом или лодочная станция. На правом берегу, куда сейчас просто сваливают мусор, предлагают разбить террасный парк, а также там есть место для возведения школы и садика.

О важности решения вопроса с частным сектором задумался и депутат Сергей Грушичев:

– У нас относительно небольшая плотность населения по сравнению с теми же Екатеринбургом и Новосибирском, которые значительно меньше по площади, – отметил депутат. – Из-за того, что центр занят сомнительного вида частным сектором, Омск очень растянут по площади. Нельзя ли применить к нашему городу программу реновации, как в Москве или Сочи? И как обстоят дела с заброшенными территориями Минобороны?

Директор «Града» Илья Бальцер согласился, что нельзя допустить дальнейшего расползания города вширь. Это влечет за собой дополнительные расходы из бюджета на транспорт, строительство и содержание дорог. Все это максимально учтено в Генплане. Однако применить программу реновации к Омску не позволяют особенности федерального законодательства. В том, что касается бывших земель Минобороны, авторам проекта удалось получить право на использование почти всех таких территорий. Там планируются рекреационные парки и высотная застройка.

ИСТОЧНИК KP.RU