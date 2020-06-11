2020-06-11T14:46:33+03:00
Общество

Из-за пандемии бюджет Омска потерял более 400 млн

Депутаты горсовета обсуждали, какие меры необходимо принять, чтобы уменьшить ущерб
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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На заседании комитета по финансово-бюджетным вопросам с докладом выступила и. о. главы департамента финансов Ольга Илютикова. Она рассказала о первых последствиях для бюджета Омска из-за введенного режима полной готовности.

В начале года все начиналось оптимистично – казна города стала больше за счет безвозмездных налоговых и неналоговых поступлений из вышестоящих трансфертов.

По итогам первого квартала 2020 года поступления в бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличились на 8,2% (на 324,6 млн руб.). Налоговые доходы увеличились на 10,3. Бюджет по расходам исполнен в объеме 4, 6 млрд рублей (20,8% от плана). Почти 70% от всех расходов было направлено на социальную сферу, в основном на отрасль образования.

Однако два нерабочих месяца внесли очень серьезные коррективы, которые придется учитывать при дальнейшем планировании жизни города. Скорее всего, придется на чем-то существенно экономить.

– На 1 июня у нас недополучено доходов на 351 млн рублей, еще где-то около 90 млн рублей за 2 месяца от платных услуг. У нас же не работали ни спортивные школы, ни художественные. Есть экономия по коммуналке в бюджетных учреждениях, но она не так значительна, как потери. Вопрос серьезный. Видимо, при корректировке бюджета нам надо будет от чего-то отказываться и какие-то статьи сокращать. При этом те льготы и меры поддержки, принятые Горсоветом и на региональном уровне, останутся неизменными, – резюмировал глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

Первый вице-спикер Юрий Тетянников уточнил, что будет с субсидиями на летний отдых школьников, который в этом году, судя по всему, отменяется. Ольга Илютикова рассказала, что эти средства никак не влияют на бюджет города, так как перечисляются целевым назначением из федеральной казны. Вместе с тем она подчеркнула, что деньги на ремонт летних оздоровительных лагерей выделяется в полном объеме. Все запланированные подготовительные работы там уже выполняются.

Алексей Ложкин поинтересовался, как обстоят дела с выплатой зарплаты предприятию «Муниципальные бани». Исполняющая обязанности главного финансиста города ответила, что сейчас по поручению мэра анализируется деятельность, в том числе и потери муниципальных предприятий, что же касается бюджетных учреждений, зарплата в них выплачена в полном объеме.

Депутаты приняли информацию к сведению и попросили ознакомить их с ситуацией о расходах и мерами поддержки МУПов

ИСТОЧНИК KP.RU

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