2020-06-11T14:09:00+03:00
Происшествия

«Признана вменяемой»: Омичка, досмерти изнасиловавшая мужчину, надеется на суд присяжных

Отец 22-летней девушки защищает ее и нанял хорошего адвоката
Станислав МУХИН
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Девушка расправилась с двумя мужчинами.Девушка расправилась с двумя мужчинами.Фото: ВКонтакте
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Появились подробности ужасной истории, случившейся в одном из сел Саргатского района Омской области. Там 22-летняя девушка Елена Поленова сначала досмерти изнасиловала мужчину с помощью лопаты, а позже убила еще одного мужчину. Оба погибших были работниками ее отца-фермера.

Самое интересное, что подозреваемую экспертиза признала вменяемой. Сейчас девушка дожидается суда в СИЗО, где чувствует себя как рыба в воде. Елена Поленова попросила рассмотреть ее дело суд присяжных. Отец защищает ее и нанял хорошего адвоката.

Друзья Елены не верят, что она могла такое совершить. Говорят, что она хороший человек. А свидетели преступления всерьез опасаются за свою жизнь и не хотят давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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