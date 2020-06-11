Омских депутатов обеспокоило, что отремонтирован только один из 287 «судебных» домов, на которые выделили 1 млрд

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:47:55+03:00

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На комитете по финансово-бюджетным вопросам в Омском горсовете заслушали доклад председателя Контрольно-счетной палаты Омска Ирины Лен. Она рассказала о результатах проверок деятельности ряда бюджетных учреждений за 2017-2019 годы. Если по спортшколам и ДШИ у депутатов вопросов не было, то в работе двух департаментов – имущественных отношений и городского хозяйства – вскрылись серьезные проблемы. Подробнее о ситуации в депимущества мы писали здесь.

Бурную дискуссию на комитете вызвали и недочеты, выявленные в ДГХ. В частности выяснилось, как обстоят дела с капремонтом 287 «судебных» домов, на которые выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета. Город получил эти средства еще 8 октября, но на данный момент отремонтирован только один дом. На многих работы еще даже не начинались.

– Как получилось, что от трети домов подрядчик, выигравший конкурс и получивший деньги, просто отказался, – спросил глава комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов.

– Выяснилось, что стоимость ремонта на них больше, чем было указано при первоначальных подсчетах, – ответил замдиректора ДГХ Николай Машков. – Но миллиард – это, по сути, подарок от Федерации, город ничего не потеряет. Оставшиеся дома муниципалитет будет приводить в порядок за свой счет.

– Советую вам больше никогда такого не говорить, когда вы отчитываетесь перед депутатами и тем более – нашими избирателями, – заявил Федотов. – Людям, которые живут в этих домах и которым пообещали ремонт, не важно все это. Они просто хотят, чтобы дома были приведены в порядок. Есть дефектные ведомости, утвержденные при отборе подрядчика, а не придуманные. На них и надо опираться. Какая разница, какой это рубль – федеральный или городской? Важно, чтобы он использовался максимально эффективно. К тому, же эти средства не подарок – Федерация выполняет свои обязательства после передачи домов во время приватизации. Меняйте схему, либо решайте что-то с подрядчиками. Они, видимо, не справляются.

Также депутатов обеспокоило, что на некоторых домах необходим ремонт инженерных сетей. на некоторые из них до сих пор даже нет проектов. А это значит, что систему отопления придется менять уже осенью, что недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU