Соседи юной омички, изнасиловавшей и убившей мужчину, настолько запуганы, что боятся назвать имена жертв

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:32:08+03:00

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Напомним, серия чудовищных преступлений произошла в маленькой деревне Михайловке на севере Омской области. 22-летняя дочь местного фермера Татьяна Поленова (имя и фамилия изменены) до смерти забила двоих его работников – причем одного еще и изнасиловала палкой от швабры. О преступлениях долгое время никто ничего толком не знал, несмотря на многочисленных свидетелей.

Большинство местных жителей работают на отца Поленовой, известного своим вспыльчивым нравом. Опасаются сельчане и самой Татьяны, которая, несмотря на юный возраст, держала в страхе практически всю Михайловку. Соседи просто не рассказали всю правду о первой расправе, случившейся еще в августе 2019-го. У следствия долгое время не было никакой информации о возможном убийце.

Все открылось только после следующего убийства, происшедшего через месяц. Жертва умерла в доме одного из сельчан. Чтобы не брать вину за чужое преступление на себя, молодой человек рассказал, как все было. Теперь его сестра вынуждена скрываться от возможной расправы в Омске.

Несмотря на то, что уголовное дело уже передано в суд, а Поленова сидит в изоляторе, жители Михайловки по-прежнему ее боятся. Информацию о случившемся они выдают крайне неохотно и даже до сих пор боятся назвать имена убитых Татьяной мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU