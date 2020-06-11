2020-06-11T13:55:06+03:00
Общество

В Омске появится красивое граффити в благодарность врачам, которые борются с covid-19

Арт-объект украсит одну из трансформаторных подстанций АО "Омскэлектро"
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На создание рисунка уйдет несколько дней.На создание рисунка уйдет несколько дней.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Настоящее произведение искусства украсит одну из стен трансформаторной подстанции АО "Омскэлектро" на улице Лукашевича. На здании появится рисунок, который в очередной раз отмечает подвиг омских врачей, которые борются с коронавирусом. На граффити планируется изображение врача в медицинской маске и сердце. Проект приурочен к празднованию Дня России. Выполнит его известный омских художник Дмитрий Трипов - он уже приступил к работе. Этот рисунок - концентрация огромной благодарности в адрес врачей, медсестер и персонала больниц от жителей Омска.

По словам исполняющего обязанности директора департамента культуры администрации Омска Олега Федоренко, руководство компании "Омскэлектро" охотно поддержало инициативу муниципалитета по созданию нового арт-объекта. Энергетики приобрели материалы для росписи, подготовили стены подстанции для нанесения изображений.

Художник уже приступил к работе. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Художник уже приступил к работе.Фото: пресс-служба администрации города Омска

"Омскэлектро" уже не в первый раз вносит посильный вклад в благоустройство города вместе с муниципальными властями.

- Теперь еще на одной нашей подстанции будет выполнено оригинальное цветографическое изображение, отражающее нашу благодарность омским медработникам , - пояснил начальник Левобережного района электрических сетей АО "Омскэлектро" Александр Аксенов.

В сегодняшней непростой эпидемиологической ситуации омичи активно поддерживают медиков в их нелёгком труде.

Замминистра здравоохранения Елена Шипилова отметила, что, безусловно, такой рисунок - это огромная поддержка всех омских врачей. Каждому приятно, когда твою работу ценят.

- В этом изображении то, что мы говорим каждый день: "Спасибо врачам! Спасибо тем, кто работает в "красной" зоне. Каждый день и каждую ночь находится на дежурстве рядом с больными. Кто, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, продолжает исполнять свой врачебный долг и помогает всем, кто особенно нуждается сегодня в помощи. И сегодня мы, готовясь ко Дню медицинского работника, благодарим художников и инициаторов проекта за этот подарок, - сказала Елена Шипилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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