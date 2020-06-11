«Главное в жизни - семья и дети»: Отец омички, досмерти изнасиловавшей сибиряка, защищает дочь

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:52:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Дикую историю 22-летней дочери фермера из Саргатского района Омской области Игоря Поленова обсуждает весь район. Елена Поленова досмерти изнасиловала одного из работников своего отца. Орудием преступления стал черенок от лопаты. Через 2 месяца девушка убила второго рабочего, которые нелестно высказался о фермере.

Как выяснил сайт "Комсомольская правда в Омске", отец - главный человек в жизни девушки. Жена устала терпеть выходки мужа, который любил пьяным погонять супругу, Тем не менее, о приоритетах Игорь заявил на своей страничке в соцсетях. Там он написал:

- Главное в жизни - семья и дети. Главное в людях - доброта и честность.

Фермер отчаянно бросился на защиту дочери: нанял хорошего адвоката, для этого ему даже пришлось продать часть своего имущества. А следователей отец уверяет, что его дочь - нормальный ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU