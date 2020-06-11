2020-06-11T12:07:56+03:00
Происшествия

Шквалистый ветер и гроза: В Омске объявили штормовое предупреждение

Погода испортится 12 июня
Станислав МУХИН
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В Омске ожидается сильный шквалистый ветер.В Омске ожидается сильный шквалистый ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Резко ухудшится погода в Омске 12 июня. Об этом сообщают в администрации города со ссылкой на синоптиков. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В пятницу ожидается дождь, местами с грозой, усиление шквалистого ветра. Порывы будут достигать до 17-22 метров в секунду.

В мэрии предупреждают омичей: что находиться в такую погоду на улице опасно. Вероятность возникновения ЧС резко возрастает.

- Жителям города рекомендуют не покидать своих жилищ без крайней необходимости, не находиться близ слабо закрепленных конструкций и ветхих зданий. При возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций сообщать об этом по телефону 78-78-78, - уточнили в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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