В Омске из-за перекрытой улицы Перелета три маршрутки поедут по-другому
В Омске продолжается строительство дороги-дублера улицы 70 Лет Октября. С 13 по 15 июня из-за этого будет перекрыта улица Перелета от улицы Шаронова до улицы Крупской. Из-за этого изменится схема движения трех маршруток. Об этом сообщают в департаменте транспорта мэрии.
Движение пассажирского транспорта на время перекрытия будет организовано по измененным схемам:
- маршрут № 410 от остановки «ООО «ОБИ» будет ехать по улице Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, далее по утвержденной схеме;
- маршрута № 307 поедет от остановки «ООО «ОБИ» по улицам Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, Крупской, дублеру улицы Перелета и далее по утвержденной схеме;
- маршрута № 415 поедет от бульвара Архитекторов по улицам Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, Крупской, дублеру улицы Перелета, Перелета, Степанца и далее по обычному своему маршруту.
К обычной схеме движения эти маршрутки вернутся с 15 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU