2020-06-11T11:33:36+03:00
Общество

В Омске из-за перекрытой улицы Перелета три маршрутки поедут по-другому

Они будут ездить по-другому до 15 июня
Станислав МУХИН
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Три автобуса изменят свои маршруты.Три автобуса изменят свои маршруты.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В Омске продолжается строительство дороги-дублера улицы 70 Лет Октября. С 13 по 15 июня из-за этого будет перекрыта улица Перелета от улицы Шаронова до улицы Крупской. Из-за этого изменится схема движения трех маршруток. Об этом сообщают в департаменте транспорта мэрии.

Движение пассажирского транспорта на время перекрытия будет организовано по измененным схемам:

- маршрут № 410 от остановки «ООО «ОБИ» будет ехать по улице Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, далее по утвержденной схеме;

- маршрута № 307 поедет от остановки «ООО «ОБИ» по улицам Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, Крупской, дублеру улицы Перелета и далее по утвержденной схеме;

- маршрута № 415 поедет от бульвара Архитекторов по улицам Шаронова, дублеру улицы Лукашевича, Крупской, дублеру улицы Перелета, Перелета, Степанца и далее по обычному своему маршруту.

К обычной схеме движения эти маршрутки вернутся с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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