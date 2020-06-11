2020-06-11T10:50:27+03:00
Общество

Стало известно, когда могут ужесточить самоизоляцию в Омске

Предложение поступило от Роспотребнадзра
Станислав МУХИН
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Сейчас разрешена работа торговых центров и крупных магазинов, но с соблюдением масочного режима.Сейчас разрешена работа торговых центров и крупных магазинов, но с соблюдением масочного режима.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В противоборство вступили омское правительство и региональный Роспотребнадзор. Главный санитарный врач Омской области Александр Крига просит отменить послабления в режиме самоизоляции. Он настаивает на закрытии садиков, крупных торговых центров и кафе. Переход ко второму режиму снятия ограничений глава Роспотребнадзора считает преждевременным. Он уже направил губернатору письмо с просьбой пересмотреть решения оперштаба от 4 июня. Сегодня в омском правительстве будут снова рассматривать вопрос и решать, ужесточат режим или нет. Информацию подтвердил вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

– Штаб ориентируется на баланс. Баланс между безопасностью граждан и возможностью работать. Если мы посмотрим на соседние области, то Омская область выглядит более оптимистично. В Новосибирской области +107 случаев, у нас было +75, Красноярский край +159, всего 5640, Иркутская +182, у нас всего 1851. У наших соседей ограничения введены не менее мягкие, – сказал в эфире Россия-24 Ушаков и добавил, что главы регионов вправе сами принимать решения об ослаблении режимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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