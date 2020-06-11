«Мы считаем копейки на школы и культуру, а упускаем сотни миллионов»: Омских депутатов возмутила ситуация с упущенной прибылью от аренды земли

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:57:10+03:00

По их мнению, это происходит из-за того, что департамент имущественных отношений просто не справляется с нагрузкой

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На комитете по финансово-бюджетным вопросам горсовета вернулись к серьезной теме, которую уже рассматривали до этого дважды – огромных суммах, которые небогатый бюджет Омска недополучает за аренду муниципальной земли. Ситуация никак не разрешается уже долгое время.

Согласно докладу председателя Контрольно-счетной палаты Омска Ирины Лен, по 34 участкам уже ничего взыскать невозможно, так как был пропущен срок исковой давности. В подвешенном состоянии находятся еще 124 участка, по 130 сейчас ведется работа.

По мнению депутатов, это происходит из-за того, что департамент имущественных отношений просто не справляется с нагрузкой – работы за последние несколько лет прибавилось, а штат ведомства существенно сократился. Так, в 2018 году уволились 52 сотрудника, в 2019 – 75. Текучесть кадров в департаменте составляет около 90%, при этом подавляющее большинство новых сотрудников – вчерашние студенты без опыта работы. Каждый раз им приходится вникать в делопроизводство заново.

Выяснилось, что большое сокращение в депимущества произошло, когда некоторые полномочия передали департаменту архитектуры. Часть нагрузки потом вернули обратно, а уволенных сотрудников – нет.

– Мы выступали с предложением усилить состав департамента имущественных отношений и нанять дополнительных сотрудников, которые будут заниматься вопросами аренды земли. Но из мэрии пришел ответ, что это нецелесообразно. У меня по этому поводу даже есть некая растерянность. Я не знаю, какие еще доводы мы должны привести. Город недополучает от использования земли порядка 400-500 млн рублей. Я понимаю, что это не ваша вина, ваши сотрудники и так работают с предельной нагрузкой. Но что делается департаментом, чтобы исправить ситуацию? – председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов адресовал вопрос присутствовавшей на заседании замдиректора ДИО Ольге Григоренко.

Она рассказала, что создано новое подразделение, которое частично разгрузит руководителя.

– Можно, конечно, отдел назвать управлением, но проблему это не решит, – считает Юрий Федотов.

Председателя поддержало и большинство других членов финансово-бюджетного комитета.

– Мы считаем копейки, чтобы выделить средства на школы и муниципальные театры, а тут просто теряем сотни миллионов, потому что просто не успеваем работать с арендой земельных участков, – возмутился Алексей Ложкин. – Насколько помню, на 34 участка мы обращали внимание мэрии еще в тот момент, когда по ним можно было получить деньги. И вот сейчас город потерял эту возможность, потому что пропущены сроки давности исков. На подходе еще 124 участка. Еще страшнее, что не ведется учет неразграниченных участков земли. Если рассмотреть 100% из всех имеющихся, получится огромная сумма, которую мы теряем. Подсчет суммы незаконного обогащения при использовании таких участков не ведется. Поэтому мы уже неоднократно предлагали усилить штат депимущества. Мэрия согласовывает новые затратные ведомства, но отказывает в создании отдела, который будет зарабатывать деньги для бюджета.

Ольга Григоренко пояснила, что после сокращения 52 сотрудников для нормальной работы департаменту необходимо вернуть хотя бы 10 человек. Она рассказала, что сейчас на ведомстве лежит огромная нагрузка. Кроме договоров аренды, сотрудники занимаются дебиторской и кредиторской задолженностями, перерасчетами по договорам, дорожной картой по борьбе с недостроями и проблемам дольщиков.

Депутат Алексей Провозин предложил вынести проблему усиления кадрового состава департамента имущественных отношений отдельным вопросом уже на общем, пленарном заседании горсовета. Депутаты договорились с представителями горадминистрации подробно обсудить эту тему на встрече с мэром.

Также парламентарии проголосовали еще за несколько предложений. В частности попросили Констрольно-счетную палату подготовить данные о сумме, которую бюджет города потерял из-за просроченных исков по аренде 34 участков земли. Также члены комитета запросили отчет о том, в какие сроки будет проведена инвентаризация земли в городе и какие земельные участки, на которые есть документы, уже были проданы.

ИСТОЧНИК KP.RU