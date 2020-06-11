Следком начал проверку после найденных в Таре человеческих костей, которым 300 лет

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:34:46+03:00

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Необычную находку обнаружили строители в Таре. Там во время реконструкции местного дворца культуры около реки Аркарка начали рыть траншею. Из-под земли на глубине четырех метров показалось что-то непонятное. Когда рабочие присмотрелись, то поняли, что вырыли человеческие кости. К ситуации уже подключился следственный комитет по Омской области. Она начали проверку.

- В результате осмотра обнаружен гроб в виде ствола цельного дерева длиной 2 метра с выдолбленной в нем полости и находящихся в ней костных останков. Выдвинута версия, что захоронению не менее 300 лет. Оно находится в историческом центре Тары возле реки Аркарка, вблизи места, где ранее стояла церковь, - рассказали в пресс-службе омского следкома.

По одной из версий силовиков, погребенным мог быть служитель церкви. Человеческие останки направлены в морг для установления причины смерти. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU