Следком начал проверку после найденных в Таре человеческих костей, которым 300 лет
Необычную находку обнаружили строители в Таре. Там во время реконструкции местного дворца культуры около реки Аркарка начали рыть траншею. Из-под земли на глубине четырех метров показалось что-то непонятное. Когда рабочие присмотрелись, то поняли, что вырыли человеческие кости. К ситуации уже подключился следственный комитет по Омской области. Она начали проверку.
- В результате осмотра обнаружен гроб в виде ствола цельного дерева длиной 2 метра с выдолбленной в нем полости и находящихся в ней костных останков. Выдвинута версия, что захоронению не менее 300 лет. Оно находится в историческом центре Тары возле реки Аркарка, вблизи места, где ранее стояла церковь, - рассказали в пресс-службе омского следкома.
По одной из версий силовиков, погребенным мог быть служитель церкви. Человеческие останки направлены в морг для установления причины смерти. При внешнем осмотре повреждений на костях не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU