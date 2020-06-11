Омичке, выбросившей свою больную собаку в мусоропровод, грозит год колонии

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:28:38+03:00

Женщина объяснила, что убила питомца, потому что не нашла денег на его содержание

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Об инциденте стало известно от неравнодушных соседей 25-летней жительницы Левобережья. Женщина решила избавиться от надоевшего ей старенького пекинеса. Она не придумала ничего лучше как надеть на голову собаке полиэтиленовый мешок, и выбросить в мусоропровод словно ненужную вещь. Соседи, выскочившие в подъезд на отчаянный визг животного, спасли его. После этого хозяйка выхватила своего питомца, занесла в квартиру и утопила. Очевидцы вызвали на место полицейских.

Силовикам живодерка пояснила, что у нее нет денег на еду и лекарства для собаки, поэтому она решила от нее избавиться. В отношении омички возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, и ей грозит реальный срок.

– В прениях сторон сторона обвинения предложила суду назначить наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и возложением дополнительных обязанностей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – На следующем судебном заседании обвиняемой будет предоставлено право на последнее слово, после чего суд удалиться в совещательную комнату для постановления приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU