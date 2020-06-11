2020-06-11T07:23:59+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омской области снимут особый режим

Жителям могут разрешить прогулки
Станислав МУХИН
Поделиться:
Могут разрешить прогулки по лесам.Могут разрешить прогулки по лесам.Фото: Ксения УГЛАНОВА
Изменить размер текста:

В Омской области область могут снять особый противопожарный режим. Речь идет о дате 16 июня. Об этом сообщил представитель ГУ лесного хозяйства региона. Сейчас действует запрет на посещение лесов в Омской области. За нарушение противопожарного режима предусмотрены крупные штрафы. В ближайшее время жителям региона могут разрешить прогулки по лесу после снятия особого режима 16 июня.

- В условиях особого противопожарного режима штрафы для граждан это 4-5 тысяч рублей. На юридические лица - 20-40 тысяч рублей и на организации 300-500 тысяч рублей, - пояснила начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУ лесного хозяйства Инна Вдовина. - Отделами лесничества ведётся активная агитационная работа, беседы с населением проводятся, раздаются листовки и календари. Всё, для того чтобы предупредить пожары на территории лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда в Омской области снимут особый режим
Омичей приглашают принять участие в челлендже против стихийных свалок
В Омской области резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки
В Омской области высадили лес в форме цифры «75»
В горсовете рассмотрели вопрос подготовки школ Омска к 1 сентября
Представители мэрии отчитались в Омском горсовете о ходе ремонта дорог
На месте «Арены Омск» заметили тяжелую технику и грузовики
Омские депутаты выяснили, как обеспечивается безопасность на дорогах города
Ко Дню России в Омске пройдет концерт для жителей
Красивая беседка для вашей дачи.
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
В Омской области на глазах отца утонула 12-летняя девочка
«Скобянка-центр» - дверная фурнитура на любой вкус и бюджет!
Призвание сильных и мужественных…
Высшее образование не подорожает
Свой дом на курорте
«Мы не справляемся!»: Омский приют «Друг» оказался в критическом положении
Как решить спор не обращаясь в суд?
Привет из 90-х: Омича затолкали в багажник и похитили, чтобы оформить на него кредит
В Омске 19-летняя студентка из-за кредитов насмерть забила пожилую соседку
Продать машину?
Полина Максимова: «Ни секунды не сомневалась, что это моя роль»
Глава омского минздрава рассказала «КП» о своих тестах на коронавирус
Стало известно, сколько врачей заболели covid-19 с начала пандемии в Омске