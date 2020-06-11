Стало известно, когда в Омской области снимут особый режим

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:23:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области область могут снять особый противопожарный режим. Речь идет о дате 16 июня. Об этом сообщил представитель ГУ лесного хозяйства региона. Сейчас действует запрет на посещение лесов в Омской области. За нарушение противопожарного режима предусмотрены крупные штрафы. В ближайшее время жителям региона могут разрешить прогулки по лесу после снятия особого режима 16 июня.

- В условиях особого противопожарного режима штрафы для граждан это 4-5 тысяч рублей. На юридические лица - 20-40 тысяч рублей и на организации 300-500 тысяч рублей, - пояснила начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов и организации выполнения государственного задания ГУ лесного хозяйства Инна Вдовина. - Отделами лесничества ведётся активная агитационная работа, беседы с населением проводятся, раздаются листовки и календари. Всё, для того чтобы предупредить пожары на территории лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU