2020-06-11T06:59:27+03:00
Общество

В Омской области резко снизилось число заболевших коронавирусом за сутки

Общее число пациентов приближается к 2 000
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Всего с начала пандемии заболели 1977 человек.Всего с начала пандемии заболели 1977 человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Свежие цифры о числе заболевших коронавирусом за сутки опубликовал оперативный штаб. Количество свежих случаев снова резко сократилось. Выявлено 47 новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1977. За сутки выписаны из больниц 36 человек.

- Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 36, Называевский, Большереченский районы – по 3 новых случая заражения, Калачинский – 2, Усть-Ишимский, Муромцевский, Любинский районы – по 1 заболевшему, - рассказали в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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