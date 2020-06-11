2020-06-11T07:01:08+03:00
Общество

В Омской области высадили лес в форме цифры «75»

Рядом с этим местом есть другой известный геоглиф «Ленин»
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба правительства Омской областиФото: пресс-служба правительства Омской области
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Тюкалинский район прославился далеко за пределами Омской области благодаря высаженному еще в советские времена необычному лесу, высаженному в форме слова «Ленин». Прогуляться среди гигантских букв, расположенных здесь, приезжают туристы даже из других городов. Но особенно хорошо надпись видно с воздуха.

И вот теперь компанию этому известному геоглифу составит еще один – цифра «75», обрамленная звездой. Молодые деревца высадили в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

– В саду памяти высажено примерно 5500 сосен. Цифры из деревьев получились достаточно массивными: высота каждой из них составляет 100 м, а толщина линий – 10 м. Двухлетние сосенки для геоглифа вырастили в лесопитомнике САУ «Тюкалинский лесхоз», – рассказали в пресс-службе облправительства.

Напомним, что поддержать международную акцию может любой желающий, высадив дерево у себя на участке и нанеся его на интерактивную карту на официальном сайте акции садпамяти2020.рф. Пост об этом в соцсетях необходимо сопроводить хештегом #СадПамятиДома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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