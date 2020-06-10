2020-06-10T17:44:04+03:00
Общество

Представители мэрии отчитались в Омском горсовете о ходе ремонта дорог

Пока работы продвигаются в соответствии с графиком
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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На заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования с отчетом выступил директор Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров. Он рассказал, как в городе продвигается текущий и капитальный ремонт дорог.

В случае с текущим ремонтом дорог выполнено уже 25% от запланированого, все работы идут в точном соответствии с графиком. До сентября будут приведены в порядок более 400 участков.

Во случае с капремонтом не обошлось без накладок. Организация, выигравшая конкурс на ремонт трех дорог в Кировском округе, еще не приступила в работам. Но даже в худшем случае, если компанию придется вносить в список недобросовестных подрядчиков и заново объявлять торги, работы на объектах начнутся не позднее июля. На остальных дорогах, где сейчас идет капремонт, ситуация намного лучше. На некоторых из них подрядчики уже приступили к асфальтированию.

Депутат Владимир Казанин поинтересовался, будут ли устанавливать такие же красивые бордюры, как на улице Бархатовой и на соседних дорогах, где ремонт проводился ранее. Владимир Казимиров ответил, что комплексный работы, включающие в себя ливневки, бордюры, тротуары и освещение, начали проводить только в недавно. На ранее отремонтированные дороги это, к сожалению, не распространяется.

Также Владимир Казанин обратил внимание на улицу Заозерную, которая ремонтировалась несколько лет назад, но уже начала разрушаться. Депутат уточнил, действует ли еще гарантия на эту проезжую часть.

– Эту дорогу мы делали своими силами в 2015 году, еще до того, как начало поступать федеральное финансирование. Она была одной из первых, которые начали приводить в порядок в Омске. Гарантийный срок на нее уже прошел, – пояснил глава УДХиБ.

Депутат Сергей Дроздов уточнил, является ли гарантийным случаем колейность на дороге после асфальтирования.

– Является, – ответил Казимиров. – Яркий пример – недавно отремонтированная дорога по улице Интернациональной. Подрядчики заверяют, что это не дефект. В таких случаях приходится добиваться от них выполнения гарантийных обязательств через суды.

Также он рассказал, что аналогичная ситуация произошло с новой пластиковой разметкой, нанесенной на улице Жукова и Иртышской набережной. Подрядчик также переделывал ее заново по гарантийным обязательствам. Казимиров отметил, что такая разметка уже очень хорошо себя зарекомендовала и помогла ощутимо снизить количество ДТП.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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