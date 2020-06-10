2020-06-10T15:44:29+03:00
Общество

В горсовете рассмотрели вопрос подготовки школ Омска к 1 сентября

В частности речь шла о безопасности дорог возле учебных заведений
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Фото: Омский горсоветФото: Омский горсовет
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Несмотря на то, что учебный год в омских школах закончился только недавно, горадминистрация уже начала готовиться к их открытию. Времени до 1 сентября остается уже не так много, а объем запланированной работы, которую надо успеть выполнить, еще значительный. В частности речь идет о безопасности дорог возле учебных заведений.

Эту тему обсудили на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования в Омском горсовете.

Выступавший перед депутатами с отчетом начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омской области Сергей Лебедев доложил, что уже было обследовано 220 пешеходных переходов возле школ. В 15 случаях не было горизонтальной разметки. После предписания надзорного органа ее нанесли на проезжую часть.

– В 15 школах отсутствует освещение возле проезжей части, в 38 – подходы к учебному заведению, в 30 – необходимо установить светофоры, – отчитался представитель Госавтоинспекции.

Обсудили и другие вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения в городе.

Депутат Инна Гомолко попросила включить в план по установке светофоров место на пересечении улицы Доковской и проспекта Мира. Там, на повороте в сторону поселка Захламино, – одно из мест концентрации ДТП.

Юрий Козловский поинтересовался, привлекаются ли к работе в ГИБДД дружинники. Сергей Лебедев ответил, что из-за пандемии коронавируса добровольные помощники полиции пока не работают в общественных местах.

Алексей Ложкин узнал, ознакомились ли в Госавтоинспекции с Генпланом Омска на 2040 год, который также обсуждается в горсовете. Представитель полиции ответил, что документ в их ведомстве тщательно изучили и внесли предложения по изменениям в дорожную сеть города.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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