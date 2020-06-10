На месте «Арены Омск» заметили тяжелую технику и грузовики

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:24:23+03:00

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После нескольких месяцев простоя на месте будущей арены для омского "Авангарда" началось оживление. Судя по данным камер видеонаблюдения, установленным вокруг площадки, на полигон начала завозить грунт и разравнивать землю. Так же там появился грейдер и несколько тяжелых грузовиков.

Добавим, что новый ледовый дворец было решено построить после того, как выяснилось: "Арена-Омск" находится в плачевном состоянии и в любой момент может рухнуть. Ее снесли, а на старом месте пообещали построить новую. Ледовая площадка будет стоить 10 млрд. рублей. Ее строительство должны закончить к 2023 году. На омской арене планируется провести один из матчей молодежного чемпионата мира. Новый дворец будет рассчитан на 12 тысяч зрителей и похож на макет шайбы.

ИСТОЧНИК KP.RU