Омские депутаты выяснили, как обеспечивается безопасность на дорогах города

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:51:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Большая часть вопросов, обсуждавшихся на комитете по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, касалась безопасности дорожного движения. Перед депутатами выступил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Омской области Сергей Лебедев.

– У нас была планка – не более 64 погибших в ДТП за год. К сожалению, мы не смогли выполнить это распоряжение президента. За год в регионе зафиксировано 67 смертей в результате автоаварий. Однако по другим показателям наблюдается положительная динамика. Снизилось количество ранений в ДТП, а также реже фиксируются наезды на велосипедистов и ДТП по вине пьяных пешеходов, – доложил Лебедев.

По его информации, по-прежнему много аварий происходит из-за дефектов дорожного покрытия, ненадлежащего состояния обочин и отсутствия освещения. Однако за год по некоторым показателям ситуация улучшилась. Так, снизилось количество ДТП из-за недостаточно хорошего зимнего содержания дорог (на 5%), плохой разметки (на 55%), плохого освещения (на 57%) и отсутствия ограждений (на 37%).

За пять месяцев 2020 года выявлено 1173 недостатков на дорогах. Для сравнения, за аналогичный период 2019-го обнаружили 843 дефекта.

– Также были выявлены 33 места в городе с высокой концентрацией ДТП, – проинформировал Сергей Лебедев. – С начала года там произошло 70 аварий с 98 ранеными и одним погибшим. Кроме того, составлен список из 10 мест с устойчивой концентрацией ДТП. Аварии там регулярно происходят на протяжении 10 лет.

В таких местах устанавливают дополнительные светофоры. Кроме того, там же стоят и казаки с треногами.

– Иногда складывается впечатление, что деятельность казаков направлена не на предотвращение нарушений ПДД, а на поборы, – считает депутат Сергей Дроздов. – Они специально прячутся в кустах, высокой траве, за столбами так, чтобы их не было видно.

С коллегой согласны депутаты Александр Калякин и Владимир Казанин. По их мнению, если бы передвижные камеры фото- и видеофиксации отмечали специальными знаками, а сами приборы делали более яркими и устанавливали на определенном расстоянии от обочины, от них было бы больше пользы в плане профилактики. Ведь заметив их, водители будут стараться сбавлять скорость и соблюдать правила.

Сергей Лебедев пояснил, что специальными знаками отмечаются только стационарные камеры фото- и видеофиксации. Однако схему размещения передвижных камер придумывают не сами казаки – их разрабатывают в ГИБДД с учетом мест с наибольшей концентрацией ДТП.

– Казаки у нас просили разрешения ставить треноги и в других местах, но мы не пошли им на уступки, – пояснил представитель ГИБДД. – Более того, каждое утро они высылают нам в мессенджере фото того, как установили камеры. Если инспектора что-то не устраивает, он просит передвинуть устройство.

Сергей Лебедев уточнил, что обо всех случаях нарушений при установке передвижных камер видеофиксации омичи смогут сообщить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 79-35-04.

ИСТОЧНИК KP.RU