2020-06-10T14:09:24+03:00
Общество

Ко Дню России в Омске пройдет концерт для жителей

Творческие коллективы провели репетицию
Станислав МУХИН
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Творческие коллективы города исполнят свои номера.Творческие коллективы города исполнят свои номера.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Омск присоединился к флешмобам, которые проводятся ко Дню России - «Флаги России» и «Окна России». Во многих дворах в городах по всей стране пройдут творческие концерты. На каждом из них будет обязательное исполнение гимна Российской Федерации. В администрации города уже вовсю идет подготовка к празднованию 12 июня.

Артисты уже начали репетировать свои номера. Концертные программы #МыРоссия пройдут в День России сразу на 15 на придомовых территориях во всех административных округах Омска. Номера покажут творческие коллективы Омска. У театра«Студия»Л. Ермолаевой» выступят омский камерный оркестр «Лад», сибирский хореографический ансамбль «Русь», а также артисты самого театра.

Участие в праздновании могут принять и жители города. Специально для них подготовлены творческие проекты. Это акция «Голоса России», онлайн-марафон частушек «Душа России», различные фотоэкскурсии, онлайн-спектакли, челлендж #РусскиеРифмы и другие мероприятия. В финале концертных программ вместе с артистами жители всех административных округов исполнят гимн из открытых окон своих домов.

В рамках проекта «Голоса России» омичи смогут услышать мелодии любимых песен на городских улицах — по омским магистралям города вновь будут курсировать две радиомашины. 12 июня они будут транслировать патриотические песни разных эпох.

ИСТОЧНИК KP.RU

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