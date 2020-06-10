В Омской области на глазах отца утонула 12-летняя девочка

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:33:12+03:00

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В одной из деревень Крутинского района произошла трагедия. Утонула 12-летняя девочка. Все случилось днем недалеко от жилых домов. Дети отпросились у родителей погулять и отправились на местный котлован купаться. 12-летняя девочка начала неожиданно тонуть. Ее подруги побежали к родителям ребенка. На помощь прибежал отец девочки. Однако помочь дочери он уже не смог - из воды он вытащил бездыханное тело подростка. Об этом рассказали в следкоме по Омской области. Там уже назначили проверку.

- Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в котловане, расположенном у деревни Ольгино Крутинского района Омской области, тела 12-летней девочки по статье "Причинение смерти по неосторожности", - рассказали в пресс-службе следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU