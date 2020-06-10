«Мы не справляемся!»: Омский приют «Друг» оказался в критическом положении

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:41:20+03:00

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В тяжелейшем положении оказался крупнейший и старейший омский приют для собак «Друг». Из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции организация оказалась без помощи волонтеров. Не выдержав усилившейся нагрузки уволились сразу несколько работников. Оставшиеся энтузиасты, вынуждены трудиться почти сутками - ведь собаки не могут подождать несколько дней, когда станет легче – им нужен ежедневный уход.

– Мы не справляемся! – бьют тревогу в соцсетях сотрудники «Друга». – В приюте не хватает сразу 4 сотрудников! Собак становится только больше, а людей нет! Все, кто есть сейчас, работают без выходных, но так не может продолжаться долго! В первую очередь от этого страдают собаки! Их вовремя не накормят, вовремя не выведут погулять, они будут сидеть в грязных клетках!

В приюте на постоянную работу требуются сотрудники по уходу за собаками в помещение и на уличные вольеры. Требований к работникам немного – главное возраст от 21 года и готовность работать, полный рабочий день. Выходные скользящие. Зарплату обещают платить вовремя, ее размер обсуждается на собеседовании.

Телефон для связи 38-22-72 (с 10 до 20 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU