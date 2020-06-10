Привет из 90-х: Омича затолкали в багажник и похитили, чтобы оформить на него кредит

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:16:10+03:00

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Пугающая история произошла марте прошлого года в Ленинском округе. Двое местных жителя - мужчины 41 и 26 лет - обвинили приятеля в краже телефона. Они затолкали мужчину в багажник, потом отвезли в помещение, где насильно удерживали и избивали. В качестве "компенсации" ущерба они потребовали взять им кредит на его имя. Но возле банка потерпевший смог вырваться и убежать.

В отношении подельников возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов в качестве оружия, из корыстных побуждений». Кроме того, в ходе расследования 41-летнему обвиняемому также предъявлено обвинение в совершении ряда иных преступлений, в числе которых хищения имущества, причинение вреда здоровью и др. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU