Привет из 90-х: Омича затолкали в багажник и похитили, чтобы оформить на него кредит
Пугающая история произошла марте прошлого года в Ленинском округе. Двое местных жителя - мужчины 41 и 26 лет - обвинили приятеля в краже телефона. Они затолкали мужчину в багажник, потом отвезли в помещение, где насильно удерживали и избивали. В качестве "компенсации" ущерба они потребовали взять им кредит на его имя. Но возле банка потерпевший смог вырваться и убежать.
В отношении подельников возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов в качестве оружия, из корыстных побуждений». Кроме того, в ходе расследования 41-летнему обвиняемому также предъявлено обвинение в совершении ряда иных преступлений, в числе которых хищения имущества, причинение вреда здоровью и др. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU