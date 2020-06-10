Омские школьники получат именные премии мэра

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:06:26+03:00

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Способ стимулировать школьников Омска на хорошую учебу и саморазвитие нашли в администрации города еще несколько лет назад. Там в очередной раз будут вручать самым лучшим ученикам премию мэра Оксаны Фадиной. Департамент образования уже начал принимать документов от школьников, которые претендуют на получение ежегодной именной стипендии мэра города Омска.

Она представляет собой разовую стипендию в размере 4 000 тысяч рублей. Специальная комиссия выберет 20 победителей - лучших школьников Омска. Претендовать на эту стипендию от мэра смогут омские ученики 8 - 11 классов. Оксана Фадина считает, что подобные выплаты помогут мотивировать омских школьников. С 2014 года ее получили уже 120 отличников омских школ. Очередных победителей назовут и наградят в сентябре.

- Мы уделяем большое внимание образованию. Создаем условия для того, чтобы учащиеся могли получать знания высокого уровня, развивать свои способности и таланты. Ежегодно мы выбираем 20 лучших школьников. Это ребята, которые представляют Омск на всероссийских, международных, региональных и городских конкурсах и олимпиадах. С 2014 года премии удостоились 120 человек. Горжусь каждым из них! Уверена, что и в этом году у нас будут достойные стипендиаты».

Прием документов ведется до 26 июня и принять участие может любой учащийся. Все подробности конкурса на сайте департамента образования администрации города или «Омского образовательного портала» — omsk.edu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU