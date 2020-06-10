В Омске 19-летняя студентка из-за кредитов насмерть забила пожилую соседку

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:59:53+03:00

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19-летняя студентка из Омска набрала микрозаймов. Небольшая сумма со временем выросла до 100 тысяч рублей. Поскольку девушка не смогла заработать деньги, чтобы расплатиться по долгам, она не придумала ничего лучше как вымогать их у 88-летней соседки.

Сначала она попросила у бабушки в долг, а когда та отказала, начала ее душить, потом схватила табуретку и забила насмерть. После этого она замыла следы крови своей жертвы, залезла в комод и вытащила оттуда более 100 тысяч рублей.

Тревогу на следующий день забила другая соседка погибшей. Ее обеспокоило, что бабушку давно не видно. Женщина обратилась к силовикам, и вскоре выяснилось, что в их доме случилось убийство.

– Подозреваемой предъявлено обвинение по статьям убийство, сопряженное с разбоем и разбой, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Сегодня по ходатайству следственных органов судом в отношении девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Основанием для избрания такой меры пресечения послужило то, что девушка может оказать влияние на свидетелей – своих родственников и друзей с целью изменения их показаний в свою пользу, а также скрыться от органов следствия и суда, либо вновь совершить корыстное преступление (с учетом данных об ее личности). Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU