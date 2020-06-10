Глава омского минздрава рассказала «КП» о своих тестах на коронавирус

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:25:12+03:00

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Глава омского минздрава Ирина Солдатова рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" о том, как она проверяется на коронавирус. Делает это министр регулярно, так как часто с рабочими поездками посещает больницы, где есть пациенты с коронавирусом.

- Проверяюсь регулярно. Вот у меня на столе лежит коробочка. Каждую неделю я сдаю тест на антитела. Пока все нормально, - рассказала нам министр Ирина Солдатова.

По прогнозам главы минздрава победить коронавирус в Омской области рассчитывают к 1 июня. Победой Ирина Солдатова готова считать устойчивое снижение числа заболевших за сутки до 10-20 человек. Сегодня коронавирус выявили у 75 пациентов в Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU