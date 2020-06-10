Стало известно, сколько врачей заболели covid-19 с начала пандемии в Омске

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:05:55+03:00

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За 1800 перевалило число больных коронавирусом в Омской области. В группе особого риска заражения сейчас, конечно, врачи. То и дело появляется информация о выявленном случае среди персонала одной из больниц. Сайт "Комсомольская правда в Омске" спросил у министра здравоохранения Ирины Солдатовой, сколько медиков заразились коронавирусом с начала пандемии:

- Затрудняюсь сказать, такую полную статистику мы не ведем. Могу сказать лишь, что это несколько десятков человек. Точно до 100, - уточнила Ирина Солдатова.

Сама министр тоже часто бывает в больницах Омской области. Она проверяется каждую неделю. Ирина Солдатова рассказала нам, что сдает тесты на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU