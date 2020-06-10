Стало известно, сколько омичей заразились коронавирусом за сутки

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:34:44+03:00

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Свежие данные о числе заболевших коронавирусом в Омской области опубликовал оперштаб. Можно заметить очередной скачок. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 79 пациентов. Летальных исходов не было - в списке умерших от коронавируса по-прежнему 23 человека. Выздоровели еще 119 пациентов.

- География новых случаев: Омск – 65, Марьяновский, Калачинский, Нижнеомский, Нововаршавский – по 2 пациента, Любинский, Называевский, Москаленский, Исилькульский, Таврический, Русско-Полянский – по 1 новому случаю, - уточнили в минздраве.

Добавим, что ранее в интервью сайту "Комсомольская правда в Омске" министр здравоохранения Ирина Солдатова заявляла, что по прогнозам властей победу над коронавирусом должны одержать к 1 июля. Победой в министерстве будут считать устойчивое снижение числа заболевших в сутки до 10-20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU