«А Роспотребнадзор против!»: С 22 июня садики в Омске могут и не открыть

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:00:29+03:00

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Дискуссия развернулась у Роспотребнадзора с омским правительством по поводу перехода региона на второй этап снятия ограничений. Разрешили прогулки, открыть садики, крупные магазины до 800 квадратов, летние веранды. Сайт "Комсомольская правда в Омске" уже писал, что ведомство против большинства из этих мер. Главный санитарный врач считает переход ко второму этапу снятия ограничений преждевременным. Роспотребнадзор в письме просит правительство пересмотреть решения оперативного штаба от 4 июня.

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков подтвердил, что ему известна позиция ведомства. В правительстве будут обсуждать письмо главного санитарного врача региона Александра Криги. Не исключено, что какие-то послабления теперь отменят. С 22 июня должны были заработать детские сады.

- Пока снятие ограничений предполагается в порядке, который был озвучен губернатором и прописан в распоряжении, - сказал в эфире Россия-24 вице-губернатор Дмитрий Ушаков. - Те решения, в том числе и ослабления ограничительного режима, которые сейчас приняты, прежде всего, основаны на балансе - безопасность населения и возможность работать. Омская область в сравнении с соседними регионами с областными центрами-миллиониками выглядит более оптимистично. При этом ряд регионов из перечисленных уже пошли на ряд послаблений для бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU